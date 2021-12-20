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59 минут назад

Названы самые странные в мире законы для туристов

Эксперты в области туризма назвали самые странные законы, c которыми могут столкнуться путешественники во время поездок по миру. Об этом пишет The Sun.

Названы самые странные в мире законы для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, например, в Лондоне нельзя умирать в парламенте. Согласно закону, действующему в Великобритании, в таком случае он должен быть похоронен за государственный счет. В Греции действует есть запрет на посещение Акрополя и Парфенона в обуви на высоком каблуке, а в Испании нельзя ездить на велосипеде босиком или в шлепках.

Как рассказали эксперты, на Барбадосе людям запрещено надевать вещи с определенным принтом:

«Одежда с камуфляжным рисунком является на острове незаконной, и вас могут оштрафовать, поскольку камуфляж носят только сотрудники по борьбе с наркотиками и военные».

Также к странным законам специалисты отнесли ограничение на смыв туалета после 22:00 в Швейцарии. Это считается шумовым загрязнением. На площади Сан-Марко в Венеции действует запрет на кормление голубей, а в Риме нельзя сидеть на лестницах:

«Местные власти заявили, что большое количество людей сидят на ступеньках слишком долго и загораживают проход для остальных людей», — объяснили авторы.

Еще среди необычных законов — ограничение на продажу жевательной резинки в Сингапуре и запрет на остановку на автобане в Германии:

«Если у вас закончилось топливо во время движения по автобану, остановка является незаконной. И, хотя вас вряд ли посадят в тюрьму, вы будете оштрафованы за остановку без уважительной причины».

Ранее были названы самые опасные страны для путешествий.

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