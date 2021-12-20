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2 часа назад

Россиянам предрекли подорожание путевок в Турцию

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предрек повышение стоимости путевок в Турцию из-за падения лиры. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянам предрекли подорожание путевок в Турцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, изменение курса национальной турецкой валюты не повлияет на объем турпотока — россияне покупают пакетные туры не в лире, а в рублях, поэтому сиюминутного подорожания цен ожидать не стоит.

«В перспективе — да, стоимость услуг может подняться, потому что она будет обеспечиваться в валюте. Но пока это дает возможность нашим туристам эти услуги, товары и прочее более выгодно приобретать», — заявил эксперт.

Ранее 20 декабря курс турецкой лиры к американскому доллару вновь обвалился до исторического минимума. Согласно онлайн-данным биржевых торгов, в понедельник, 20 декабря, за один доллар давали 17,04 лиры.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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