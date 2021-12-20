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1 час назад

Пашинян: после встреч с Алиевым есть возможность открыть эру мирного развития региона

ЕРЕВАН, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после его встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба армянского правительства.

"Хотел бы отметить, что после встреч в Сочи и Брюсселе я вижу возможность, что мы можем шаг за шагом двигаться вперед, чтобы открыть эру мирного развития для нашей страны и региона. В любом случае правительство Республики Армения сделает все возможное, чтобы продвинуться в этом направлении", - сказал Пашинян на встрече с сотрудниками Службы нацбезопасности.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что в Брюсселе на встрече с президентом Азербайджана подтвердилась договоренность о строительстве железной дороги Ерасх - Джулфа - Ордубад - Мегри - Горадиз.

Пашинян и Алиев также провели встречу 26 ноября в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина. Она была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Встреча стала первым очным трехсторонним контактом лидеров стран с января этого года и продлилась около трех часов. Российский президент назвал эту встречу полезной и своевременной, а также выразил надежду на соблюдение договоренностей.

Новости путешествий,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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