Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Россиянин отдохнул в Египте и раскрыл неочевидный плюс старых отелей

Россиянин отдохнул в отеле 1992 года постройки на курорте Шарм-эш-Шейх в Египте и раскрыл неочевидные плюсы проживания в старой гостинице. Его впечатления опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин отдохнул в Египте и раскрыл плюс старых отелей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественника, в отеле не первый год работает воспитанный и доброжелательный персонал, который всегда внимателен к постояльцам. Также турист отметил планировку и территорию гостиницы, которая со временем «благородно старела».

Кроме того, автору понравились тишина и спокойная обстановка — отдельно он упомянул отсутствие шума от аниматоров, громкой клубной музыки и очередей в барах.

«Народ тут отдыхает ленивый, на анимацию ходили только мы», — рассказал он.

Среди других достоинств гостиницы — удобный пляж с чистым морем и коралловыми рифами, а также качественное питание «без изысков».

«Ничего не пересолено, не залито соусами и специями, все в меру и при желании все специи под рукой», — похвалил кухню россиянин.

Тем не менее, турист отметил несколько недостатков гостиницы. По его мнению, в объекте размещения все-таки требуется ремонт — мужчина обратил внимание на старые деревянные двери, у которых часто ломался замок.

«Отдохнули отлично, вернемся обязательно, если будет хотя бы косметический ремонт, к территории претензий нет», — заключил автор.

Ранее в декабре эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые выгодные отели в Египте для отдыха в декабре. Так, среди гостиниц категории четыре и пять звезд в Хургаде они отметили Fun&Sun Family Sunrise Aqua, Gravity Hurghada And Aqua Park и Labranda Royal Makadi. Более бюджетные варианты — Empire Beach Resort и Royal Star Resort.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители