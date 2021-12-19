Россия будет безвозмездно поставлять "Спутник Лайт" в Африку

Россия может организовать первые безвозмездные поставки однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в страны Африки. Об это сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Напомним, что штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Врачи считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы.