Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
35 минут назад

Россия будет безвозмездно поставлять "Спутник Лайт" в Африку

Россия может организовать первые безвозмездные поставки однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в страны Африки. Об это сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Россия будет безвозмездно поставлять "Спутник Лайт" в Африку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Напомним, что штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Врачи считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы.

Ранее мы сообщали про скорость распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Новости путешествий,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители