Сотрудники Ritz-Carlton пожаловались на погром в номере отеля

17 декабря в столичную полицию обратилась 26-летняя Мария И. из Подмосковья, которая сообщила, что с ее банковского счета администрация пятизвездочного отеля Ritz-Carlton списала 100 тысяч рублей. По словам девушки, она заселилась в апартаменты 14 декабря, чтобы провести там время со знакомыми. Вечером того же дня она выехала из номера, а через двое суток с ее счета была списана крупная сумма. Мария рассказала, что на следующий день она приехала в Ritz-Carlton, сотрудники отеля заявили, что в номере, где она отдыхала с друзьями, было испорчено имущество. Девушка, зайдя в апартаменты, обнаружила, что мебель была расставлена по-другому, а ковер был прожжен. Она утверждает, что при ее отъезде номер выглядел иначе. Сотрудники администрации же уверены, что имущество повредила их гостья, также в номере пользовались мини-баром — за все это с девушки и списали крупную сумму. В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются правоохранители.