Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Сотрудники Ritz-Carlton пожаловались на погром в номере отеля

17 декабря в столичную полицию обратилась 26-летняя Мария И. из Подмосковья, которая сообщила, что с ее банковского счета администрация пятизвездочного отеля Ritz-Carlton списала 100 тысяч рублей. По словам девушки, она заселилась в апартаменты 14 декабря, чтобы провести там время со знакомыми. Вечером того же дня она выехала из номера, а через двое суток с ее счета была списана крупная сумма. Мария рассказала, что на следующий день она приехала в Ritz-Carlton, сотрудники отеля заявили, что в номере, где она отдыхала с друзьями, было испорчено имущество. Девушка, зайдя в апартаменты, обнаружила, что мебель была расставлена по-другому, а ковер был прожжен. Она утверждает, что при ее отъезде номер выглядел иначе. Сотрудники администрации же уверены, что имущество повредила их гостья, также в номере пользовались мини-баром — за все это с девушки и списали крупную сумму. В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются правоохранители.

Сотрудники Ritz-Carlton пожаловались на погром в номере отеля
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители