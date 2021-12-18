Италия ужесточила правила въезда для иностранных туристов

С 16 декабря все иностранцы перед поездкой в Италию должны пройти тест на COVID-19, независимо от статуса вакцинации. Согласно новому постановлению, подписанному министром здравоохранения страны Роберто Сперанца, путешественники из ЕС в том числе должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, взятый в течение 48 часов перед въездом в Италию, или результат теста на антиген, взят за 24 часа до въезда. И это даже при условии, что у них есть доказательства вакцинации, такие как цифровой сертификат ЕС на COVID, «Зеленый паспорт» и т. п.

Для непривитых все еще грустнее. Помимо отрицательного теста, взятого за 72 часа до прибытия, невакцинированные путешественники теперь обязаны самоизолироваться в течение пяти дней, после чего сдать второй отрицательный тест, чтобы, наконец, освободиться из карантина.

Ранее для въезда в Италию граждане ЕС могли предъявить на выбор: отрицательный тест, справку о выздоровлений или сертификат вакцинации, но новые правила ставят их теперь в один ряд с путешественниками, приезжающими из неевропейских стран.

Напомним, что Италия ужесточила правила и в отношении своего «зеленого пропуска». Сначала он выдавался при отрицательном ПЦР-тесте, выздоровлении от COVID-19 или после вакцинации и служил пропуском во многие общественные места. Ранее в этом месяце вариант с ПЦР отменили. Это означает, что и итальянцы, и гости страны больше не смогут получить доступ к услугам, включая закрытые рестораны и бары, музеи, ночные клубы, горнолыжные подъемники и большинство развлекательных и культурных заведений, если они не вакцинированы против COVID-19 или недавно оправились от болезни. Также их не пустят в поезда, самолеты, автобусы и на паромы. Иностранцам без подтверждения вакцинации или выздоровления откажут и в заселении в отели.