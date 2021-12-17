Как богатейший человек отправил туристов на границу космоса

Компания основателя Amazon, богатейшего человека в мире, Джеффа Безоса организовала третий суборбитальный полет с космическими туристами. "Рамблер" разбирался в деталях полета.

Космический суборбитальный корабль New Shepard состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы для шести человек. В ней есть парашюты и система аварийного спасения.

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Корабль создан для коммерческих туристических полетов на границу космоса. Граница космоса, так называемая линия Кармана, высота над уровнем моря, которую условно принимают в качестве границы между атмосферой Земли и космосом.

Эта линия, в соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), находится на высоте 100 км. Поэтому пассажиры, фактически не совершая орбитального полета, могут претендовать на звание астронавта.

Полет в декабре 2021 года стал третьим коммерческим путешествием ракеты New Shepard. В первые два полета отправлялись экипажи из четырех человек, одним из которых был сам Джефф Безос.

На этот раз на границу космоса отправились шестеро счастливчиков. Среди них были два приглашенных компанией пассажира. Лора Шепард Чарчли — старшая дочь первого американца, совершившего космический полет, Алана Шепарда (и в честь которого назван сам корабль) и Майкл Страхан — ведущий телешоу Good Morning America на канале ABC.

Кроме двух приглашенных пассажиров, в полет отправились еще четыре платных туриста —инвестор Эван Дик, филантроп Дилан Тейлор, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс. Для них полет на линию Кармана стоил $500 тысяч.

Запуск ракеты производился со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас. Сам полет продолжался 11 минут. После 110 секунд вертикального разгона от носителя отделился спускаемый аппарат. На высшей точке полета космический корабль пробыл около трех минут, однако туристы успели почувствовать невесомость.