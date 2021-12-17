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1 час назад

В Израиле разделили туристов по национальному признаку

Власти Израиля ввели разделение для прибывающих в страну путешественников — так, туристические группы, попадающие под категорию «еврейского туризма», освобождаются от ограничений на въезд. Об этом сообщает Haaretz.

В Израиле разделили туристов по национальному признаку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Несмотря на введение ограничений на въезд в страну из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса, делегациям по правам по рождению и аналогичным им (иностранным туристам с еврейским происхождением) разрешается въезд в Израиль, в то время как христианским общинам, желающим приехать на Рождество, отказывается в пересечении границы.

Отмечается, что христианские организации подали протест против такого решения — представители духовенства обращались в министерства здравоохранения и внутренних дел с просьбой разрешить въезд в Израиль нескольким десяткам священников и монахинь, однако им было отказано.

«Мы не собираемся торговаться. Здесь возникает принципиальный вопрос — почему иностранные граждане по праву первородства пользуются исключением из правил, а паломники нет? Получается, что единственная разница лишь в том, что они евреи»,

— отметил один из церковных деятелей.

Новости путешествий,Минздрав РФ,
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