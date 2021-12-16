Названы самые дешевые билеты на Новый год

Россиянам назвали наиболее выгодные маршруты с вылетом из Москвы за границу и в регионы внутри страны на Новый год — цены начинаются от пяти тысяч рублей. Об этом пишет KP.RU.

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Так, самым дешевым направлением стали Минеральные Воды, билеты с вылетом 30 декабря из столицы и возвращением 2 января стоят 5,6 тысячи рублей. На втором месте разместился Калининград — поездка на эти же даты обойдется в 11 тысяч рублей. Пятерку городов замыкают Сочи (12,1 тысячи рублей) и Симферополь (16 тысяч). Также есть возможность недорого отправиться в Мурманск, Петрозаводск и Шерегеш.

Среди зарубежных направлений самым бюджетным стала Армения — билеты туда-обратно будут стоить 18,5 тысячи рублей. Второе место рейтинга заняла Молдавия (20 тысяч рублей), третье — Азербайджан (21,4 тысячи). Также эксперты отметили Египет и Турцию, куда билеты обойдутся в 23,4 и 23,9 тысячи рублей соответственно.

По данным издания, 30 декабря — самая популярная, но при этом наиболее дорогая дата для вылета. Поэтому в целях экономии туристам посоветовали планировать начало путешествия на день раньше, 29 декабря. Например, билет по маршруту Москва — Симферополь и обратно на 30 декабря обойдется минимум в 16 тысяч рублей. При этом днем ранее цена составляет 13,2 тысячи.