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2 часа назад

Санкт-Петербург стал ведущим городским направлением мира

Российский город Санкт-Петербург стал ведущим городским направлением мира в номинации World Travel Awards. Он одержал победу в четырех номинациях и обошел такие города как Париж и Венецию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Санкт-Петербург стал ведущим городским направлением мира
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Наряду с Северной столицей за это звание боролись 19 мегаполисов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро, Пекин. Результаты голосования сегодня объявил оргкомитет".

Кроме того, Петербург в шестой раз признали "Ведущим городом культурного туризма 2021". А в текущем году впервые присудили специальную премию за "Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма", помимо Санкт-Петербурга победителем обозначили и Москву.

"Такое признание не только большая честь, но и большая ответственность. Петербург всегда славился своими радушием и гостеприимством. Очень рад, что наш город получил заслуженную награду, и не одну",

- рассказал губернатор Александр Беглов.

Ранее Санкт-Петербургское метро сняло ролик в стиле GTA.

Новости путешествий,Александр Беглов,
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