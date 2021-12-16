Российский город Санкт-Петербург стал ведущим городским направлением мира в номинации World Travel Awards. Он одержал победу в четырех номинациях и обошел такие города как Париж и Венецию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.
"Наряду с Северной столицей за это звание боролись 19 мегаполисов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро, Пекин. Результаты голосования сегодня объявил оргкомитет".
Кроме того, Петербург в шестой раз признали "Ведущим городом культурного туризма 2021". А в текущем году впервые присудили специальную премию за "Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма", помимо Санкт-Петербурга победителем обозначили и Москву.
"Такое признание не только большая честь, но и большая ответственность. Петербург всегда славился своими радушием и гостеприимством. Очень рад, что наш город получил заслуженную награду, и не одну",
- рассказал губернатор Александр Беглов.