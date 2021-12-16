Российский город Санкт-Петербург стал ведущим городским направлением мира в номинации World Travel Awards. Он одержал победу в четырех номинациях и обошел такие города как Париж и Венецию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.