Греция ослабила ограничения на въезд в страну для туристов

Власти Греции ослабили ограничения на въезд в страну для туристов из других стран.

Журналисты Lenta.ru сообщили, что ограничения для иностранных туристов на въезд в Грецию снова ослабились.

С 19 декабря 2021 года всем туристам для въезда необходимо будет предъявить ПЦР-тест сроком до 72 часов. Тест предъявляется независимо от статуса вакцинации.

Отмечается, что помимо этого всем туристам при въезде необходимо сдать дополнительный тест на коронавирус в аэропорту Греции.