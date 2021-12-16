Россиянам назвали самые выгодные отели в Египте

Эксперты туриндустрии назвали самые выгодные отели в Египте для отдыха в декабре, а также предупредили о заметном подорожании путевок. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам специалистов, сейчас туры на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха можно назвать «сверхдешевыми» — стоимость оказалась ниже, чем в 2015 году до закрытия страны. Как уточнили представители компании PEGAS Touristik, цены начнут расти к концу месяца и достигнут пиковых значений 1 января.

«Стоимость туров в Египет увеличивается, начиная с заездов 25 декабря и становится выше с каждым днем по мере приближения к 31 декабря», — отметили также в TUI Россия.

Туроператоры рассказали, что в сегменте отелей категории четыре-пять звезд самые выгодные спецпредложения есть у гостиниц Fun&Sun Family Sunrise Aqua, Gravity Hurghada And Aqua Park и Labranda Royal Makadi в Хургаде. В сегменте категории три-четыре звезды россиянам посоветовали обратить внимание на гостиницы Empire Beach Resort и Royal Star Resort.

В Шарм-эш-Шейхе оптимальное соотношение цены и качества предлагают пятизвездочные отели Fun&Sun Smart Seti Sharm, Charmillion Gardens Aqua Park, Fun&Sun Family Seagate Aqua. Более бюджетные варианты — Luna Sharm Hotel и Panorama Naama Heights.