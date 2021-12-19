Без визы в Европу: россиян пустят в «почти Италию»

Казалось бы, в Европу сейчас почти невозможно попасть — всюду коронавирусные ограничения, паспорта вакцинации и карантинные меры. Однако в одну страну россиян пустят и вовсе без визы. О том, куда теперь можно русским туристам, в материале "Рамблера".

Оказалось, безвизовый режим будет установлен между Россией и Сан-Марино, маленьким горным государством со всех сторон окруженным Италией. Соответствующее соглашение подписали глава МИД РФ Лавров и госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари.

Согласно документу, граждане РФ смогут «въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без визы до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда, при соблюдении правил въезда, транзита и пребывания на территории других государств по пути следования».

Однако въехать на территорию Сан-Марино совсем не просто. Туристы въезжают в страну через Италию, куда без визы не пустят.

«Соглашение не учитывает транзит через другие государства, где виза необходима. Поэтому если российский гражданин, чтобы попасть в Сан-Марино, прибывает в итальянский аэропорт, у него потребуют шенгенскую визу на погранконтроле», — объяснил представитель госсекретариата Сан-Марино по иностранным делам.