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28 минут назад

Сильнейший в истории: что творится в Кентукки после четырех торнадо

По нескольким американским штатам в центре и на юге страны прошла серия разрушительных торнадо и ураганов. Всего по США прокатилось около 20 торнадо в штатах Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.

Больше всего пострадал штат Кентукки - по его территории прошло четыре торнадо, а разрушения зафиксированы в 12 округах. По словам губернатора штата Энди Бешира, погибли 74 человека, еще 109 пропали без вести, более 56 тысяч человек остались без электричества и примерно 100 человек погибло.

Губернатор заявил, что стихийное бедствие стало самым серьезным событием в истории штата. Смотрите видео о последствиях разрушительного торнадо в Кентукки.

Ранее мы писали о том, как разрушительный ураган обрушился на турецкий Стамбул.

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