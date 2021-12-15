Стюардесса на шпильках повисла на полке и удивила соцсети

Стюардесса опубликовала фотографию в необычной позе на борту самолета и удивила пользователей соцсетей. Снимок появился в Instagram-аккаунте fly_hostess.

Бортпроводница забралась на багажную полку с головой и повисла на ней. На девушке надет фирменный костюм, состоящий из белой рубашки и синей мини-юбки, прозрачные колготки и черные туфли на высокой шпильке.