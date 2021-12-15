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1 час назад

Стюардесса на шпильках повисла на багажной полке и удивила соцсети

Стюардесса опубликовала фотографию в необычной позе на борту самолета и удивила пользователей соцсетей. Снимок появился в Instagram-аккаунте fly_hostess.

Стюардесса на шпильках повисла на полке и удивила соцсети
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Бортпроводница забралась на багажную полку с головой и повисла на ней. На девушке надет фирменный костюм, состоящий из белой рубашки и синей мини-юбки, прозрачные колготки и черные туфли на высокой шпильке.

@fly_hostess_

Пользователи восхитились фотографией стюардессы. В комментариях под постом подписчики аккаунта оставили восторженные комментарии:

«Превосходное фото», «Боже, как горячо», «Просто невероятная», «Вы так прекрасны», «Готов следовать за этими ногами хоть на край света», — написали они.

Ранее американская стюардесса рассказала, как не опозориться на борту. Девушка дала советы по путешествиям с тяжелым багажом.

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