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2 часа назад

Пассажиры выполнили странный трюк в проходе самолета: видео

Странные действия пассажиров в самолете засняли на видео. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @passengershaming.

Два пассажира расположились в проходе между кресел и начали выполнять акробатический трюк. Мужчина лег спиной на пол и поднял спутницу на вытянутых ногах в воздух, удерживая ее на весу. Фоном автор видеоролика добавил песню «I Believe I Can Fly».

Пользователи соцсетей удивились поступку пассажиров рейса. В комментариях под постом они оставили ироничные комментарии:

«Я никогда не видел, чтобы турбулентность так плохо влияла на людей», «Почему я не могу сидеть без маски в самолете, а кому-то можно крутить других на ногах?», «Страшно представить, что они делают дома наедине», «Только мне ситуация кажется дико смешной?».

Ранее на видео засняли, как пассажир напал на бортпроводника.

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