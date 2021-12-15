Пассажиры выполнили странный трюк в проходе самолета: видео

«Я никогда не видел, чтобы турбулентность так плохо влияла на людей», «Почему я не могу сидеть без маски в самолете, а кому-то можно крутить других на ногах?», «Страшно представить, что они делают дома наедине», «Только мне ситуация кажется дико смешной?».