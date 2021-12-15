Пассажиры выполнили странный трюк в проходе самолета: видео

Странные действия пассажиров в самолете засняли на видео. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @passengershaming.
Два пассажира расположились в проходе между кресел и начали выполнять акробатический трюк. Мужчина лег спиной на пол и поднял спутницу на вытянутых ногах в воздух, удерживая ее на весу. Фоном автор видеоролика добавил песню «I Believe I Can Fly».
Пользователи соцсетей удивились поступку пассажиров рейса. В комментариях под постом они оставили ироничные комментарии:
«Я никогда не видел, чтобы турбулентность так плохо влияла на людей», «Почему я не могу сидеть без маски в самолете, а кому-то можно крутить других на ногах?», «Страшно представить, что они делают дома наедине», «Только мне ситуация кажется дико смешной?».
Ранее на видео засняли, как пассажир напал на бортпроводника.