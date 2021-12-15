Невыездные смогут оплатить долги сразу в аэропорту

"Федеральная служба судебных приставов сможет в рамках исполнительного производства принимать в автоматическом режиме ряд решений. В том числе решений об отмене наложенных на должника ограничений. Например, в случае погашения долга в автоматическом режиме сможет отменяться ограничение на выезд за границу. Таким образом, после того как система заработает, человек сможет за несколько минут решить вопрос со снятием запрета на выезд за рубеж. Проблемы, когда гражданин приехал за несколько часов в аэропорт, но не смог улететь из-за запрета, уйдут в прошлое", — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.