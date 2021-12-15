Невыездные смогут оплатить долги сразу в аэропорту

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит исключать должника из списка невыездных за несколько минут. Человек сможет расплатиться прямо в аэропорту и без проблем пересечь границу. Об этом сообщает "Российская газета".
"Федеральная служба судебных приставов сможет в рамках исполнительного производства принимать в автоматическом режиме ряд решений. В том числе решений об отмене наложенных на должника ограничений. Например, в случае погашения долга в автоматическом режиме сможет отменяться ограничение на выезд за границу. Таким образом, после того как система заработает, человек сможет за несколько минут решить вопрос со снятием запрета на выезд за рубеж. Проблемы, когда гражданин приехал за несколько часов в аэропорт, но не смог улететь из-за запрета, уйдут в прошлое", — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Сейчас процедура проходит не так быстро. Для того, чтобы человек смог улететь за границу, он должен погасить долг. Сначала пристав должен увидеть, что вся сумма погашена, потом вынести соответствующее постановление и направить в Пограничную службу ФСБ.
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в 2021 году за 10 месяцев было включено в списки невыездных более 9,8 миллиона должников.