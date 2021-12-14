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58 минут назад

"Это бизнес": пилот раскрыл неожиданные факты о полетах

Пилот авиакомпании Airlines Aero Андреас Стобер раскрыл неожиданные факты о полетах на самолете. Его слова приводит Express.

"Это бизнес": пилот раскрыл неожиданные факты о полетах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, командиры судов часто спят во время перелетов.

«Полеты — это бизнес 24/7, поэтому мы летаем в любое время дня и ночи. Правда в том, что мы испытываем усталость», — рассказал пилот.

По словам Стобера, время отдыха и максимальная продолжительность работы регулируются четко установленными правилами.

«Данные нормы существуют, чтобы избежать угрозы утомления за штурвалом. Поэтому многие авиакомпании разрешают одному пилоту вздремнуть во время полета», — объяснил пилот.

По его словам, командиры могут спать даже в ходе коротких поездок, длящихся менее одного часа.

Ранее мы писали о том, как, по мнению стюардессы, не опозориться на борту самолета.

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