"Это бизнес": пилот раскрыл неожиданные факты о полетах

Пилот авиакомпании Airlines Aero Андреас Стобер раскрыл неожиданные факты о полетах на самолете. Его слова приводит Express.

По его словам, командиры судов часто спят во время перелетов.

«Полеты — это бизнес 24/7, поэтому мы летаем в любое время дня и ночи. Правда в том, что мы испытываем усталость», — рассказал пилот.

По словам Стобера, время отдыха и максимальная продолжительность работы регулируются четко установленными правилами.

«Данные нормы существуют, чтобы избежать угрозы утомления за штурвалом. Поэтому многие авиакомпании разрешают одному пилоту вздремнуть во время полета», — объяснил пилот.

По его словам, командиры могут спать даже в ходе коротких поездок, длящихся менее одного часа.