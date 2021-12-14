Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
33 минуты назад

В Египте предложили необычный вид туризма

В Египте, где сейчас отдыхают тысячи россиян, начали возобновлять полеты на воздушных шарах в Луксоре. Об этом сообщает «Турпром».

В Египте предложили необычный вид туризма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Путешественникам предлагают совершить полет на воздушном шаре, чтобы взглянуть на древние достопримечательности и храмы с высоты. Такие экскурсии проводят в районе Курна, к западу от Луксора, и уже становятся особенно популярными среди отдыхающих.

В 2021 году путешествие на аэростате совершили уже около 600 человек. Об этом сообщили в египетской федерации компаний, занимающихся полетами на воздушных шарах. Приче чаще всего такое развлечение выбирают туристы из Европы, а именно, граждане Франции, Испании и Швейцарии.

Ранее мы писали о поступках, за которые в Египте грозит штраф или тюрьма.

Так, например, в стране запрещено фотографировать военных, полицейских, боевую технику и стратегические объекты военного назначения. Старайтесь не фотографировать перечисленное даже издалека или "кусочек". Если об этом станет известно, вас будет ждать серьезное наказание. Также нельзя снимать Суэцкий канал и Асуанскую плотину — они входят в число объектов, снимать которые запрещено.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители