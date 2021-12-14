В Египте предложили необычный вид туризма

В Египте, где сейчас отдыхают тысячи россиян, начали возобновлять полеты на воздушных шарах в Луксоре. Об этом сообщает «Турпром».

Путешественникам предлагают совершить полет на воздушном шаре, чтобы взглянуть на древние достопримечательности и храмы с высоты. Такие экскурсии проводят в районе Курна, к западу от Луксора, и уже становятся особенно популярными среди отдыхающих.

В 2021 году путешествие на аэростате совершили уже около 600 человек. Об этом сообщили в египетской федерации компаний, занимающихся полетами на воздушных шарах. Приче чаще всего такое развлечение выбирают туристы из Европы, а именно, граждане Франции, Испании и Швейцарии.

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