В Египте предложили необычный вид туризма

В Египте, где сейчас отдыхают тысячи россиян, начали возобновлять полеты на воздушных шарах в Луксоре. Об этом сообщает «Турпром».
Путешественникам предлагают совершить полет на воздушном шаре, чтобы взглянуть на древние достопримечательности и храмы с высоты. Такие экскурсии проводят в районе Курна, к западу от Луксора, и уже становятся особенно популярными среди отдыхающих.
В 2021 году путешествие на аэростате совершили уже около 600 человек. Об этом сообщили в египетской федерации компаний, занимающихся полетами на воздушных шарах. Приче чаще всего такое развлечение выбирают туристы из Европы, а именно, граждане Франции, Испании и Швейцарии.
Ранее мы писали о поступках, за которые в Египте грозит штраф или тюрьма.
Так, например, в стране запрещено фотографировать военных, полицейских, боевую технику и стратегические объекты военного назначения. Старайтесь не фотографировать перечисленное даже издалека или "кусочек". Если об этом станет известно, вас будет ждать серьезное наказание. Также нельзя снимать Суэцкий канал и Асуанскую плотину — они входят в число объектов, снимать которые запрещено.