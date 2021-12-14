Туристам рассказали, что их ждет в новом рекреационном кластере в подмосковной Гжели

В подмосковном Раменском округе создается туристско-рекреационный кластер «Город Гжель», где можно будет обучиться мастерству изготовления фарфора и погулять в парке с архитектурой в европейском стиле, сообщил в интервью РИАМО глава муниципалитета Виктор Неволин.Он отметил, что у Раменского округа есть пять потенциальных точек развития в сфере туризма.«Точки роста - это и Фабричный двор, и Гжель, где АФК «Система» вместе со Сбербанком реализуют проект туристско-рекреационного кластера «Город Гжель». Еще это дачный поселок Кратово, дворцово-парковый ансамбль «Усадьба Быково», Боровский курган. Некоторые из этих объектов открыты, и все они привлекательны для туристов», - сказал Неволин.Он подчеркнул, что единая концепция развития туротрасли в муниципалитете будет реализовываться не только за счет бюджета, но и в рамках государственно-частного партнерства.«Объединение «Гжель» совместно с Гжельским фарфоровым заводом создали совместное предприятие, которое включает несколько крупных организаций, на базе которых будет создаваться туристический промышленно-рекреационный комплекс. Он будет включать рестораны, производственные линии, на которых туристы смогут пройти обучающие мастер-классы», - рассказал глава округа.Неволин добавил, что в туристско-рекреационном кластере создадут парковую зону с архитектурой в европейском стиле, при поддержке подмосковных властей началось благоустройство территории, прилегающей к фарфоровому заводу.Также глава муниципалитета отметил, что будущее Фабричного двора, бывшей Раменской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры, определяется вместе с профильными ведомствами.«Фабрика старая, это памятник культурного наследия, и новодела там никакого не может быть. Все изменения и перепланировки будут проходить с согласованием в министерстве культуры», - заключил Неволин.Полную версию интервью читайте на сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО)>>