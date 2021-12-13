Стюардесса рассказала, как не опозориться на борту

Бывшая стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани назвала три способа для комфортных путешествий с тяжелым чемоданом. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

По словам бортпроводницы, чтобы не опозориться и не попасть в неловкую ситуацию, закидывая тяжелый багаж на полку для ручной клади, стоит потренироваться заранее дома:

«Если вы не можете поднять свою загруженную вещами сумку над головой, не берите ее», — посоветовала Камалани.

Как отметила бывшая стюардесса, в самолетах большинства авиакомпании на багажных полках есть специальные наклейки, на которых показано, как лучше размещать вещи: горизонтально или вертикально. Такие рекомендации экономят время и силы туристов.

Кроме того, Камалани напомнила, что в обязанности бортпроводников не входит поднятие багажа пассажиров на верхние полки.