Видео: пассажир напал на бортпроводника

Пассажир напал на бортпроводника авиакомпании Delta и чуть ли не устроил драку на борту. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 9 декабря на рейсе Вашингтон — Лос-Анджелес (США). Один из пассажиров по неизвестной причине устроил перепалку с членом экипажа и напал на него. После мужчина не успокоился и начал агрессивно себя вести с маршалом авиации, который присутствовал на борту. Очевидцы засняли произошедшее на видео.

Агрессивного пассажира силой усадили в кресло и обездвижили наручниками, из-за чего он громко возмущался и кричал.