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1 час назад

Видео: пассажир напал на бортпроводника

Пассажир напал на бортпроводника авиакомпании Delta и чуть ли не устроил драку на борту. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 9 декабря на рейсе Вашингтон — Лос-Анджелес (США). Один из пассажиров по неизвестной причине устроил перепалку с членом экипажа и напал на него. После мужчина не успокоился и начал агрессивно себя вести с маршалом авиации, который присутствовал на борту. Очевидцы засняли произошедшее на видео.

Агрессивного пассажира силой усадили в кресло и обездвижили наручниками, из-за чего он громко возмущался и кричал.

Из-за произошедшего конфликта самолет был перенаправили в Оклахома-Сити. Мужчину сняли с рейса и задержали сотрудники правоохранительных органов. После этого самолет отправился в Лос-Анджелес.

Ранее россиянин разбил стекло иллюминатора в самолете и попал на видео.

Новости путешествий,Видео,Delta Air Lines,МВД,
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