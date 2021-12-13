Сотрудник рассказал, как работают с VIP-гостями в дорогих отелях

Он работал в дорогом отеле на португальской Мадейре с вековой историей. Гостиница на побережье Атлантики находилась на скале, в окружении садов. Там останавливался весь европейский высший свет — политики, члены королевских семей.

"При подаче еды в ресторане нужно установить с гостем зрительный контакт. При этом разговаривать с клиентом на отвлеченные темы не принято , но нужно рассказать, какое блюдо подано и из чего оно приготовлено", - пояснил мужчина.

Обслуживание должно быть индивидуальным и неформальным, но так было не всегда. До 1990 года при обслуживании постояльцев было запрещено даже смотреть им в глаза, не то что задавать вопросы.