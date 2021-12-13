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3 часа назад

Сотрудник рассказал, как работают с VIP-гостями в дорогих отелях

Работник гостиницы рассказал о правилах обслуживания богатых и знаменитых гостей. Об этом сообщает Express.

Сотрудник рассказал, как работают с VIP-гостями в дорогих отелях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он работал в дорогом отеле на португальской Мадейре с вековой историей. Гостиница на побережье Атлантики находилась на скале, в окружении садов. Там останавливался весь европейский высший свет — политики, члены королевских семей.

"При подаче еды в ресторане нужно установить с гостем зрительный контакт. При этом разговаривать с клиентом на отвлеченные темы не принято , но нужно рассказать, какое блюдо подано и из чего оно приготовлено", - пояснил мужчина.

Обслуживание должно быть индивидуальным и неформальным, но так было не всегда. До 1990 года при обслуживании постояльцев было запрещено даже смотреть им в глаза, не то что задавать вопросы.

Ранее мы рассказывали, как японский отель прославился на весь мир.

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