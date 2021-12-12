Россия возобновила железнодорожное сообщение с европейской страной

С 12 декабря возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки. Пока они будут курсировать только двумя парами каждый день. Рейсы будут отправляться из России в европейскую страну два раза в день — утром и вечером.

Перед посадкой в поезд пассажирам будут измерять температуры бесконтактным способом, а в течение всей поездки им будет необходимо использовать средства индивидуальной защиты.