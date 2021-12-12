Самолет Екатеринбург — Сочи изменил курс над Черным морем из-за неопознанного воздушного судна

Второй раз за десять дней российский пассажирский лайнер вынужденно меняет курс из-за опасного приближения другого самолета. Сегодня стало известно, что на такой экстренный маневр «из-за неопознанного воздушного судна» пошли пилоты рейса, следовавшего из Екатеринбурга в Сочи, на борту было более 160 человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента.

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Происшествие случилось над Черным морем, сообщил ТАСС источник в авиационных службах. При этом источник РБК в авиационных кругах рассказал, что из-за неопознанного воздушного судна курс над Черным морем сменили сразу два пассажирских самолета. По данным источника, инцидент произошел 10 декабря. По информации E1.ru, вторым самолетом, изменившим курс, был борт «Аэрофлота», летевший из «Шереметьево» в Сочи.

На прошлой неделе над Черным морем произошел похожий инцидент с пассажирским Airbus Тель-Авив — Москва. Экипаж получил сигнал об опасном сближении и вынужден был снизиться на 500 метров. По данным «Интерфакса», это был самолет-разведчик, который не отвечал на запросы диспетчеров и «хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации».

Вот как оба случая комментирует авиаэксперт Дмитрий Дрозденко:

— Они, естественно, происходят, и в этом состоит задача диспетчерских служб — разводить машины по эшелону, на самолетах есть специальные системы, которые указывают летчику, как разойтись с другим воздушным судном. В принципе глобально эта ситуация рутинная, но я подчеркну, что на гражданских машинах стоят так называемые ответчики, которые показывают, что за самолет, его позывной, его месторасположение. Военные самолеты, хотя и оборудуются некоторым транспондером, но далеко не всегда его включают. Военные самолеты, как правило, движутся вне воздушных линий. В последнее время, скажем, примерно где-то месяца два-три, частота полетов иностранных военных самолетов, которые не включают транспондеры и меняют свои позывные возле нашего черноморского побережья, возле балтийских границ, резко выросла, прямо кратно. Такое ощущение, что интервал там два-три дня: то французские, то американские, то самолет-разведчик, то стратегический летят.

— До этого была подобная ситуация на рейсе Тель-Авив — Москва, и тогда диспетчеры дали команду гражданскому самолету занять более безопасный эшелон. Насколько это серьезный маневр?

— Маневр рутинный, но дело в том, что, во-первых, когда Airbus менял эшелон, тогда объект не был неопознанным, это был разведывательный самолет Dassault. Он летел в принципе с транспондером, то есть его видели. Плохо то, что он в процессе своего полета действовал несогласованно с гражданскими службами управления воздушного движения, пересекал траекторию полета других гражданских самолетов, это примерно как хулиган на дороге, который начинает играть в шашечки. В крайнем инциденте, который вот сейчас обсуждается и по которому Бастрыкин дал команду оценить его, транспондер не был включен, то есть судно видели радары, но судно себя никак в воздухе не идентифицировало. Такое вообще свойственно американским истребителям, когда они подходят к границам нашего воздушного пространства.

Какова цель подобных сближений иностранных самолетов с российскими пассажирскими лайнерами? Мнение гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова:

Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам «Черное море большое, там есть территории, которые являются международными водами, где могут находиться любые суда и пролетать любые самолеты, а есть акватории, скажем, прилегающие к Крымскому полуострову. Здесь возникают вопросы, поскольку Россия считает эти воды своей территориальной зоной, Украина этого не признает, западные страны поддерживают Украину. Поэтому, если предположить, что инцидент произошел где-то там, то тогда его можно уподобить этому уже хрестоматийному случаю с британским эсминцем «Дефендер», который летом зашел в российские территориальные воды, и это вызвало довольно серьезный инцидент. То есть в зависимости от точки, где такой инцидент мог произойти, можно сказать о том, насколько это было провокацией. Но при этом обычно, когда хотят послать сигнал, то осуществляют сближение с военным самолетом потенциального противника. Гражданские суда обычно для таких сигналов не используют. К сожалению, сейчас зона Черного моря становится наиболее опасным регионом, если говорить об отношениях России и Североатлантического альянса, нет практически никаких достигнутых компромиссов, как, скажем, в отношении зоны Балтийского моря, где удалось добиться снижения и призонности, и внесения неких правил в перелеты гражданских судов. А в Черном море этого нет, поэтому здесь я не исключаю, что такие случаи будут повторяться».