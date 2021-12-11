В Госдуме допустили введение ограничений на поездки в Египет

России придется ввести ограничения на поездки в Египет, если в этой стране будет выявлен рост числа случаев заболевания коронавирусом, в том числе "Омикрон"-штаммом. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

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По словам парламентария, такие меры будут нужны для предотвращения распространения новой мутации COVID-19. При принятии соответствующего решения, добавил он, следует руководствоваться уровнем заболеваемости на египетских курортах и количеством россиян, которые туда поедут.

"Если Египет станет направлением с достаточно большим объемом туристов, то надо будет предусмотреть барьеры. В первую очередь это могут быть барьеры для въезжающих обратно в Россию после отдыха. Также барьеры нужны, чтобы люди понимали, что поездки – это достаточно серьезный риск", – сказал Кривоносов в интервью радио Sputnik.

По мнению депутата, если в новогодние праздники Египет посетит большое количество россиян, то рейсы, прибывающие из республики, следует поставить на особый контроль. Кривоносов также считает, что на данный момент, по его мнению, достаточно запретить поездки в Египет россиянам, не прошедшим вакцинацию, не имеющим антител или медотвода от прививки.

"Если будут проверять при посадке в самолет QR-коды, то это будет достаточно эффективный элемент защиты. Хотя это тоже надо уточнять", – сказал он.