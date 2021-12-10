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1 час назад

Россиян предупредили о рекордном падении цен на отдых в Египте

Российские туроператоры предупредили туристов об уникальной возможности отдохнуть в Египте по рекордно низким ценам. В декабре стоимость недельного тура на одного человека составляет 15-20 тысяч рублей. О причинах падения цен сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Россиян предупредили о рекордном падении цен на отдых в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туристы могут приобрести недельные туры в Египет на вторую половину декабря с перелетом и размещением в отеле категории три или четыре звезды за 30-40 тысяч рублей на двоих. Основная причина — спад спроса на направление, который появляется в последнем месяце года.

«Период с середины декабря до начала новогодних праздников традиционно является для Египта невысоким сезоном. Это влияет как на ценообразование отелей, которые дают очень привлекательные расценки на эти даты, так и на ценообразование туроператора», — подтвердил наличие бюджетных туров один из туроператоров.

Также стоимость туров в Египет в декабре снижается из-за того, что большинство россиян загружены на работе. Брать отпуск в последний месяц года может быть невыгодно из-за новогодних праздников.

По мнению туроператоров, в следующем году у россиян может не быть такой же возможности. Цены на направление могут вырасти к середине января.

Ранее "Рамблер" сообщал, как вернувшиеся из ЮАР российские туристы отказались от карантина.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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