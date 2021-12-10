Эксперты рассказали, почему опасно ронять телефон в самолете

Эксперты объяснили, почему пассажиры должны сообщать бортпроводникам, если уронили телефон во время полета. Информацию об этом передает The Sun.

По словам сотрудников Управления безопасности гражданской авиации Австралии, наиболее опасное место падения — сбоку от сидения.

"Смартфоны могут упасть в механизмы кресла и треснуть при сдвиге. Это чревато повреждением литиевой батареи устройства, что часто становится причиной возгорания или даже взрыва".

Подобный инцидент произошел во время полета лайнера австралийской авиакомпании Qantas в Мельбурн. Один из пассажиров уронил телефон и попытался его достать. В это время трубка начала тлеть, экипаж бросился тушить пожар, а пилот был вынужден перенаправить самолет в Сидней.

Однако это лишь один случай из серии "телефонных пожаров", произошедших в последнее время. В августе этого года в салоне самолета авиакомпании Alaska Airlines также загорелся мобильный телефон, что привело к эвакуации.

"Пассажиры должны помнить, что нельзя двигать свое кресло в случае пропажи телефона во время полета, и всегда обращаться за помощью к бортпроводникам", — добавляют эксперты.