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1 час назад

Эксперты рассказали, почему опасно ронять в самолете телефон

Эксперты объяснили, почему пассажиры должны сообщать бортпроводникам, если уронили телефон во время полета. Информацию об этом передает The Sun.

Эксперты рассказали, почему опасно ронять телефон в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам сотрудников Управления безопасности гражданской авиации Австралии, наиболее опасное место падения — сбоку от сидения.

"Смартфоны могут упасть в механизмы кресла и треснуть при сдвиге. Это чревато повреждением литиевой батареи устройства, что часто становится причиной возгорания или даже взрыва".

Подобный инцидент произошел во время полета лайнера австралийской авиакомпании Qantas в Мельбурн. Один из пассажиров уронил телефон и попытался его достать. В это время трубка начала тлеть, экипаж бросился тушить пожар, а пилот был вынужден перенаправить самолет в Сидней.

Однако это лишь один случай из серии "телефонных пожаров", произошедших в последнее время. В августе этого года в салоне самолета авиакомпании Alaska Airlines также загорелся мобильный телефон, что привело к эвакуации.

"Пассажиры должны помнить, что нельзя двигать свое кресло в случае пропажи телефона во время полета, и всегда обращаться за помощью к бортпроводникам", — добавляют эксперты.

До этого мы рассказывали, как принимают роды в самолете.

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