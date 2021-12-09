Цены на отпуск в Турции взлетели к Новому году

Цены на путевки в Турцию на Новый год увеличились на 30%. Об этом говорят результаты совместного исследования сервисов «Тинькофф путешествия» и Travelata.ru.

«Средний чек на туры в Турцию на двоих на новогодние праздники 2021-2022 годов (89,5 тысячи рублей) вырос на 30 процентов по сравнению с тем же периодом 2019-2020 годов (69 тысяч рублей)», — отмечается в исследовании.

При этом повышение цен на путешествие связано с различными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, указано, что средний чек на путевки в Турцию вырос на 6,5% вырос по сравнению с прошлым годом.

Средняя стоимость туров по стране на двоих на предстоящие праздники по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 17%.

Отмечается, однако, что из общего числа всех бронирований на Новый год 83% процента приходится на зарубежные направления путевок. Самые популярные направления — Египет, Турция, ОАЭ, Куба и Доминикана. 17% туров приходится на туры по стране.