Посадивший рейс RyanAir с Протасевичем диспетчер рассказал об операции КГБ

Белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший рейс авиакомпании Ryanair в Минске с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, рассказал об операции КГБ. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах.

По его словам, переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным.

Как отмечает издание, летом 2021 года Галегов нелегально пересек белорусско-польскую границу, после чего связался с посольством США в Варшаве, однако его перенаправили к польским властям. Диспетчер рассказал им, что самолет вынудили сесть из-за операции КГБ.

Информацию частично подтвердил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин. По словам Зарина, властям страны удалось получить показания у некого свидетеля, который являлся «непосредственным свидетелем событий в башне управления воздушным движением в Минске». Свидетель рассказал, что действиями в башне руководил офицер КГБ, который получал указания по телефону. Именно этот офицер распорядился передать ложное сообщение о бомбе на борту.

Ранее в октябре Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистскими Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA. В ноябре 2020 года белорусский КГБ внес бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича в список террористов.