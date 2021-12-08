Роскосмос запустит туристические полеты вокруг Луны

Роскосмос планирует после 2030 года предложить туристам космические полеты вокруг Луны. Об этом сообщает ТАСС.

8 декабря космический корабль «Союз МС-20» с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к Международной космической станции (МКС).

В октябре стало известно, что российская компания «Главкосмос» подписала контракт с четырьмя туристами, которые отправятся в космос на кораблях «Союз» в 2024 году. Имена тех, кто полетит в космос, пока не называют.