Роскосмос запустит туристические полеты вокруг Луны

Роскосмос планирует после 2030 года предложить туристам космические полеты вокруг Луны. Об этом сообщает ТАСС.
"За 30-м годом будем предлагать облеты Луны", — заявил заявил генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин.
8 декабря космический корабль «Союз МС-20» с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к Международной космической станции (МКС).
В октябре стало известно, что российская компания «Главкосмос» подписала контракт с четырьмя туристами, которые отправятся в космос на кораблях «Союз» в 2024 году. Имена тех, кто полетит в космос, пока не называют.
Ранее представитель компании Space Adventures в России Сергей Костенко рассказал, сколько стоит полет на МКС на космическом корабле "Союз".