Иордания ужесточит правила въезда для туристов

Власти Иордании заявили о ужесточении правил въезда для иностранных туристов из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом сообщает The National News.
Все прибывающие в страну туристы, вне зависимости от наличии прививки, обязаны будут предъявить отрицательный результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс. Новое правило начнет действовать с 12 декабря.
Об ужесточении правил въезда в страну для иностранных путешественников ранее заявили власти Великобритании. С 7 декабря все прибывающие туристы старше 12 лет могут въехать в страну только при предъявлении результата ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген сроком не более 48 часов.
О том, чем "омикрон" отличается от других штаммов коронавируса и какие симптомы говорят о его наличии, читайте в другом материале "Рамблера".