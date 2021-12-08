Иордания ужесточит правила въезда для туристов

Власти Иордании заявили о ужесточении правил въезда для иностранных туристов из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом сообщает The National News.

Все прибывающие в страну туристы, вне зависимости от наличии прививки, обязаны будут предъявить отрицательный результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс. Новое правило начнет действовать с 12 декабря.

Об ужесточении правил въезда в страну для иностранных путешественников ранее заявили власти Великобритании. С 7 декабря все прибывающие туристы старше 12 лет могут въехать в страну только при предъявлении результата ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген сроком не более 48 часов.