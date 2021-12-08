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1 час назад

National Geographic выбрал 20 самых красивых мест России

Телеканал National Geographic установил желтые рамки, отсылающие к своему логотипу, в 20 самых красивых местах России. Об этом пишет TJ.

National Geographic выбрал 20 самых красивых мест России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Компания решила привлечь внимание туристов «к невероятным и необычным местам, которые есть в России». Как сообщают представители National Geographic, инсталляции вдохновят людей больше путешествовать и ценить окружающую красоту.

Известно, что рамки установили в Мамисонском ущелье в Северной Осетии, на горе Бермамыт и Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, в мраморном каньоне Рускеала и в музее-заповеднике «Кижи» в Карелии, в Териберке на Кольском полуострове, в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи в Дагестане, в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области и в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области.

Кроме того, инсталляции установили на Камчатке, Байкале, в Красной Поляне, Санкт-Петербурге, Казани, Выборге, Москве.

Куда поехать в России, чтобы посмотреть на Исландию, читайте в другом материале "Рамблера".

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