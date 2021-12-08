National Geographic выбрал 20 самых красивых мест России

Компания решила привлечь внимание туристов «к невероятным и необычным местам, которые есть в России». Как сообщают представители National Geographic, инсталляции вдохновят людей больше путешествовать и ценить окружающую красоту.

Известно, что рамки установили в Мамисонском ущелье в Северной Осетии, на горе Бермамыт и Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, в мраморном каньоне Рускеала и в музее-заповеднике «Кижи» в Карелии, в Териберке на Кольском полуострове, в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи в Дагестане, в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области и в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области.