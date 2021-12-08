Трутнев: порядок финансирования реновации городов ДФО будет зависеть от их мастер-планов

ТАСС, 8 декабря. Очередь финансирования реновации городов Дальнего Востока будет зависеть от качества и конкурентоспособности мастер-планов регионов, для их оценки будет создана специальная комиссия, губернаторы должны взять эту работу под личный контроль. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"На следующем ВЭФе мы обязаны представить главе государства, участникам форума разработанные мастер-планы. Прошу губернаторов развернуть эту работу и взять ее под личный контроль. Процесс будет конкурентным, мы планируем создать авторитетную комиссию, которая отберет лучшие мастер-планы. От того, как губернаторы развернут эту работу, и от того, насколько она будет качественно выполнена, будет зависеть, получат ли регионы финансирование на реновацию городов в ближайшее время или все уйдет за горизонт 2024 года", - цитирует слова Трутнева пресс-служба аппарата полпреда по итогам оперативного совещания с главами дальневосточных регионов.
Просьбу о рассмотрении возможности масштабной реновации городов Дальнего Востока Трутнев озвучил президенту России Владимиру Путину на минувшем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Идею президент поддержал, позже было озвучено, что власти уже определили перечень городов и поселков, в которых планируется проводить реновацию.