Трутнев: порядок финансирования реновации городов ДФО будет зависеть от их мастер-планов

ТАСС , 8 декабря. Очередь финансирования реновации городов Дальнего Востока будет зависеть от качества и конкурентоспособности мастер-планов регионов, для их оценки будет создана специальная комиссия, губернаторы должны взять эту работу под личный контроль. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев .

"На следующем ВЭФе мы обязаны представить главе государства, участникам форума разработанные мастер-планы. Прошу губернаторов развернуть эту работу и взять ее под личный контроль. Процесс будет конкурентным, мы планируем создать авторитетную комиссию, которая отберет лучшие мастер-планы. От того, как губернаторы развернут эту работу, и от того, насколько она будет качественно выполнена, будет зависеть, получат ли регионы финансирование на реновацию городов в ближайшее время или все уйдет за горизонт 2024 года", - цитирует слова Трутнева пресс-служба аппарата полпреда по итогам оперативного совещания с главами дальневосточных регионов.