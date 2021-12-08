Видео: пассажирам пришлось толкать застрявший самолет

Пассажирам пришлось толкать самолет, который застрял на взлетно-посадочной полосе. Происходящее сняли на видео, которое опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел в Непале, в провинции Судурпаштин-Прадеш. Там расположен аэропорт для внутренних перелетов Баджура. Один из самолетов, выполнявший рейс между городами, застрял на взлетно-посадочной полосе.

Сообщается, что инцидент произошел из-за лопнувшей шины шасси. Пилот смог успешно приземлиться, но в аэропорте не было оборудования, которое могло бы вытащить самолет за пределы полосы. Поэтому пассажирам пришлось его толкать.