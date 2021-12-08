Как быстро и бесплатно пройти контроль безопасности в аэропорту

Уже пройдя регистрацию на рейс и сдав багаж, большинство пассажиров хочет как можно быстрее оказаться в зоне беспошлинной торговли, посетить Duty Free и выпить чашку кофе в спокойной обстановке.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Но перед этим всем великолепием предстоит пройти неудобную и стрессовую процедуру «раздевания».

Итак, чтобы ускорить процесс контроля безопасности, нужно обратить внимание на 3 вещи.

Определите «правильную» очередь. Посмотрите на людей в очереди и выберите очередь с наибольшим числом деловых путешественников. Они отработали все движения в аэропорту и довели их до автоматизма. Пока вы стоите за ними в очереди, наблюдайте, что и как они делают, учитесь у них.

Следует избегать очередей, в которых стоят семьи с маленькими детьми. Они по понятным причинам медленно снимают с себя и вынимают из карманов лишнее, сортируют свои вещи, чтобы пройти через рентгеновские аппараты.

Последний совет касается самого персонала службы безопасности. Посмотрите на офицеров и выберите ту ленту с рамкой, где работает только один агент у рентгеновского аппарата. Если там больше одного человека, скорее всего, один из них стажер, а значит, эта очередь будет ползти гораздо медленнее.

Ну а дальше все просто: как только вы выбрали правильную очередь, важно заранее сделать так, чтобы ваши жидкости были легко доступны в сумке на молнии, ваш ноутбук и другая электроника вытащены, а обувь, в случае необходимости, легко снималась.

И еще. Быстрее идет очередь, которая стоит слева от ленты. Все дело в том, что большинство людей в мире — правши.