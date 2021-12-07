На Кубани откроют обсерваторы из-за омикрон-штамма

Власти Краснодарского края приняли решение открыть при необходимости обсерваторы для прибывающих туристов из-за возможного распространения омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы региона.

«Мы должны быть готовы при его выявлении (омикрон-штамма — прим. «Ленты.ру») в течение суток открыть обсерваторы в городах с международным сообщением. Главы Краснодара, Сочи и Анапы, внесите предложения по возможным местам их развертывания», — заявил вице-губернатор Игорь Галась на заседании оперативного штаба.

В настоящий момент, по словам замминистра здравоохранения Кубани Ирины Вязовской, в регионе не выявлено ни одного случая заражения новым штаммом.

Ранее мы писали о том, что омикрон-штамм коронавируса распространился на 19 штатов США через пять дней после первого зафиксированного случая в стране.