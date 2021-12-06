Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
46 минут назад

Россиянам назвали самые бюджетные направления для путешествий на Новый год

Сочи, Стамбул и Крым стали самыми бюджетными направлениями для путешествий россиян на Новый год. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названы самые бюджетные направления на Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, туры в Сочи на десять ночей с перелетом в период с 24 по 30 декабря, проживанием в отеле категории две звезды и питанием на базе завтраков можно купить за 34,3 тысячи рублей на двоих путешественников, в Стамбул — за 53,2 тысячи, в Крым — за 60,7 тысячи.

На четвертом месте по доступности названа Армения — стоимость отдыха в республике стартует от 74,3 тысячи рублей на двоих. В путевку включен перелет, проживание в трехзвездочной гостинице и питание на базе завтраков. Пятерку лидеров замыкает Египет — новогодний тур для двух отдыхающих в отеле категории пять звезд с питанием по системе «все включено» обойдется минимум в 82,3 тысячи рублей.

Также выгодными направлениями стали Кипр, Греция, ОАЭ, Узбекистан и Сербия — стоимость путевок варьируется от 83,6 до 134,5 тысячи рублей. Самыми дорогими странами для отдыха на зимние праздники стали Венесуэла, Доминикана и Мексика, куда цены на путевки составляют от 264 до 423,9 тысячи рублей.

В ноябре вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин отметил «взрывной спрос» на зарубежный отдых среди россиян в новогодние праздники. Эксперт уточнил, что спрос на заграничные направления вырос минимум на 30 процентов.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители