Правила и ограничения в Таиланде. Что там происходит

Таиланд снова открывается для туристов. Но пандемия коронавируса все еще с нами, и поэтому попасть на курорты все еще непросто, да и выглядят они совсем не так, как раньше. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Один из самых популярных курортов Таиланда, живописный остров Пхукет, в ноябре принял 37 278 иностранцев. Оказалось, что больше всего на остров прибыло россиян — 5162 человека. Кроме того, в пятерку лидеров вошли следующие страны:

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Германия – 4 972 человека;

Великобритания – 3 061 человек;

США – 2 214 человек;

Израиль – 2 080 человек.

При этом попасть на остров не так просто. Сделать это могут только вакцинированные россияне.

В частности, туристы рассказывают, что для "пропуска" на райский азиатский курорт требуют сертификат о вакцинации, разрешение на въезд Thailand Pas с QR-кодом, оформленным на специальном сайте, бронь отеля SHA+, туристическая страховка с покрытием не менее 50 тысяч долларов (около 3,8 миллиона рублей) и подтверждение оплаты необходимых ПЦР-тестов по прилете.

"Анкету советуют заполнять за семь дней до вылета, нам ответ пришел через два дня. ПЦР-тесты нужно оплатить заранее, их два, плюс еще один нужен для посадки в самолет, его можно сдать в любой нашей клинике. На данный момент суммарная стоимость трех тестов — 18,2 тысячи рублей на человека", — рассказала туристка Ольга Щербина порталу "Тонкости туризма".

По ловам туристов, процедура проверки в аэропорту про прибытию организована хорошо. Проверяют внимательно, но оперативно. Никаких изнуряющих очередей и хаоса. После проверки туристов везут в отель, куда через 4-5 часов приходят результаты ПЦР-тестов. Если тест отрицательный, то отдыхающие спокойно могут выходить из гостиницы. Правда выезжать за пределы провинции нельзя, пока не будет сделано второе тестирование (через семь дней).

Жизнь на острове с приходом туристов будто возвращается в прежнее русло. Ограничения есть, но отдых они не портят:

"Тут все прекрасно, как и прежде, в масках только персонал, туристы счастливы и свободны. Есть ограничения на количество людей на экскурсиях, но никакого фанатичного масочного режима или никому не нужных замеров температуры.

Кажется, жизнь тут вернулась в прежнее русло. Туристов много, наших соотечественников чуть меньше, чем раньше, но тоже немало...".

Другая россиянка, отдыхающая в Таиланде, рассказала, что курорт постепенно оживает.

"Значит решили мы вчера пройтись. И были приятно удивлены. С момента нашего приезда ещё 10% бизнесов открылись. Начинается какая-то зимняя движуха. Ведь люди прилетают на зимовку в Таиланд. Неужели скоро будет все как прежде?", — написала россиянка под фото.

По словам отдыхающих, пока кафе и рестораны в Паттайе работают до 23 часов, но в них, в отличие от Бангкока, Пхукета и Краби, запрещена продажа алкоголя. В торговых центрах на курорте снова заработали зоны для детей с игровыми автоматами, но все еще закрыты игровые площадки.

Для посещения также открыты бильярд, боулинг и спортплощадки. При этом до 16 января 2022 года ночные бары и дискотеки работать не будут.