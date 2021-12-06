Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
5 часов назад

Во сколько россиянам обойдутся турпутевки на Новый год

Так, стоимость новогодних туров на десять ночей с вылетом в период с 24 по 30 декабря в Сочи и Крым начинается от 34-60 тысяч рублей на двоих. Новогодний Египет обойдется от 82 тысяч за двоих по системе "все включено". Туры в турецкую Анталью стартуют от 87 тысяч рублей на двоих. В расчет были взяты наиболее бюджетные варианты отелей уровня 2-3 "звезды".

Во сколько россиянам обойдутся турпутевки на Новый год
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В АТОР пояснили, что по сравнению с ценами на аналогичные туры с вылетом в начале декабря их минимальная стоимость на Новый год выросла по всем направлениям без исключения. Например, Куба подорожала на 21%, Кипр - на 23,6%, ОАЭ - на 26%, Мальдивы - на 80%, Сочи - на 65%.

Отмечается, что туры на Новый год популярны преимущественно у семейных туристов. На их долю приходится свыше 60% бронирований.

Ранее в администрации Сочи сообщили, что на новогодние праздники ожидают загрузку сочинских гостиниц на уровне 85%. Тогда как сейчас загрузка отелей и санаториев в горном кластере составляет примерно 40%, а в морском - 60-80%.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители