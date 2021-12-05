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2 часа назад

Россиянка назвала отзывы туристов о Шарм-эш-Шейхе нечестными

Российская туристка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе в ноябре и описала курорт словами "обожаю эту суету". О своих впечатления от курорта она рассказала порталу "Тонкости туризма".

Россиянка назвала отзывы туристов о Египте нечестными
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Россиянка назвала отзывы других путешественников о Египте нечестными и субъективными. По словам туристки, ее отдых прошел на одном дыхании. Особенно ее порадовала развитая инфраструктура для отдыхающих, развлечения и магазины.

"Я обожаю рынок, когда продавцы пытаются торговаться, привлечь туристов в свои магазинчики, пытаясь писать забавные шутки на русском языке. А рестораны и клубы тут не уступают столичным!" — сказала россиянка.

Также ей понравился большой выбор активностей, представленный в отеле: йога, стретчинг, пенная вечеринка, тематические обеды и ужины, бинго, лотто.

При этом, по мнению девушки, всегда есть возможность уединиться:

"Но всегда можно найти спокойный уголок для отдыха, где тебя не трогает никто: ни аниматоры, ни другие отдыхающие".

Кроме того, туристка восхитилась Красным морем и посещением морского рифа — ради этого россиянка решилась на погружение с аквалангом. Лучше всего, по ее словам, ехать в Египет в ноябре.

Ранее россияне возмутились поездкой в Египет, назвав ее "худшим отдыхом в своей жизни".

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