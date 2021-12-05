Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
3 часа назад

У девяти прилетевших из ЮАР россиян обнаружили COVID-19

Девять россиян, вернувшихся из ЮАР, оказались заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

У девяти прилетевших из ЮАР россиян обнаружили COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

У пассажиров, прилетевших из ЮАР через Аддис-Абебу 4 декабря, взяли ПЦР-тесты в аэропорту. Россияне прошли отдельный паспортный контроль.

Сейчас все прибывшие находятся на карантине в пансионате подмосковного Сергиева Посада из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Людей с положительным результатом теста отвезли в обсерватор. Среди заболевших есть беременная женщина с ребенком. На данный момент эксперты устанавливают штамм у этих пассажиров.

Жительница Ярославля Юлия Демина, вернувшаяся из поездки в ЮАР, рассказала РЕНТ ТВ о симптомах заболевания. У россиянки кашель и температура. По ее словам, еще двух заболевших увезли на машине скорой помощи в поселок Запрудня Талдомского района Подмосковья.

В обсерваторе всем прибывшим предоставили список предметов первой необходимости, которые они могли отметить все то, что им нужно: шампунь, мочалка, зубная паста, щетка, гель для душа.

Ранее стало известно, что вернувшиеся из ЮАР российские туристы отказались от карантина.

Новости путешествий,Юлия Демина,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители