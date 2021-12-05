У девяти прилетевших из ЮАР россиян обнаружили COVID-19

Девять россиян, вернувшихся из ЮАР, оказались заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

У пассажиров, прилетевших из ЮАР через Аддис-Абебу 4 декабря, взяли ПЦР-тесты в аэропорту. Россияне прошли отдельный паспортный контроль.

Сейчас все прибывшие находятся на карантине в пансионате подмосковного Сергиева Посада из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Людей с положительным результатом теста отвезли в обсерватор. Среди заболевших есть беременная женщина с ребенком. На данный момент эксперты устанавливают штамм у этих пассажиров.

Жительница Ярославля Юлия Демина, вернувшаяся из поездки в ЮАР, рассказала РЕНТ ТВ о симптомах заболевания. У россиянки кашель и температура. По ее словам, еще двух заболевших увезли на машине скорой помощи в поселок Запрудня Талдомского района Подмосковья.

В обсерваторе всем прибывшим предоставили список предметов первой необходимости, которые они могли отметить все то, что им нужно: шампунь, мочалка, зубная паста, щетка, гель для душа.