В Тайланде досрочно отменили сухой закон

Тайский город Паттайя считается одним из самых любимых курортов россиян. Его власти приняли решение о досрочной отмене сухого закона. С 3 декабря там частично возобновилась продажа спиртных напитков. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно приказу губернатора Чонбури в туристических зонах Паттайя, Сирача, Ко Сичанг, Банг Сарэ, Наджомтьен запрет на продажу алкогольных напитков отменила на полтора месяца раньше. Изначально планировалось сделать это 16 января 2022 года.

При этом остались некоторые ограничения. Так, продавать и употреблять алкоголь можно только в отелях и ресторанах, которые прошли тесты на гигиеническую безопасность и подтвердили предоставление своих услуг в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения. Этот сертификат имеет большая часть туристических объектов в Паттайе.