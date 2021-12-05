Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

В Тайланде досрочно отменили сухой закон

Тайский город Паттайя считается одним из самых любимых курортов россиян. Его власти приняли решение о досрочной отмене сухого закона. С 3 декабря там частично возобновилась продажа спиртных напитков. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Тайланде досрочно отменили сухой закон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно приказу губернатора Чонбури в туристических зонах Паттайя, Сирача, Ко Сичанг, Банг Сарэ, Наджомтьен запрет на продажу алкогольных напитков отменила на полтора месяца раньше. Изначально планировалось сделать это 16 января 2022 года.

При этом остались некоторые ограничения. Так, продавать и употреблять алкоголь можно только в отелях и ресторанах, которые прошли тесты на гигиеническую безопасность и подтвердили предоставление своих услуг в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения. Этот сертификат имеет большая часть туристических объектов в Паттайе.

Читайте также о том, куда россияне поедут на Новый год.

Новости путешествий,Минздрав РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители