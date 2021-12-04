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1 час назад

Лолиту приняли за трансвестита и не пустили на рейс

Лолита Милявская рассказала, как в Китае ее не хотели пускать в самолет из-за ее внешности. Ее слова передает «7дней.ru».

Лолиту приняли за трансвестита и не пустили на рейс
Фото: кадр из передачикадр из передачи

По словам певицы, на китайском границе ее приняли за трансвестита и не хотели пускать на рейс. Службы аэропорта решили провести с Лолитой дополнительную беседу и специально пригласили переводчика.

«Взяли паспорт, там фамилия "Милявски", пол женский, а голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина. Так продержали еще 20 минут, но потом отпустили», — вспомнила артистка.

К счастью, певица относится к таким ситуациям с юмором.

До этого мы рассказывали, как Лолита высмеяла Цекало за его рост и вес.

Новости путешествий,Лолита Милявская,
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