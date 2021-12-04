Лолиту приняли за трансвестита и не пустили на рейс

«Взяли паспорт, там фамилия "Милявски", пол женский, а голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина. Так продержали еще 20 минут, но потом отпустили», — вспомнила артистка.