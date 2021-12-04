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19 минут назад

Вернувшиеся из ЮАР российские туристы отказались от карантина

В аэропорту Домодедово российские туристы, вернувшиеся из Намибии и ЮАР, уже шесть часов отказываются ехать в обсерватор на обязательный карантин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Вернувшиеся из ЮАР российские туристы отказались от карантина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным канала, из 170 прилетевших туристов не готовы отправиться на обязательный карантин в Сергиев Посад около 20 россиян. Они заявляют, что будут в аэропорту до тех пор, пока их не отпустят домой.

По данным очевидцев, в аэропорт вызвали полицию. При этом остальные люди готовы пройти дополнительные ПЦР-тестирования, чтобы их отпустили.

Обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики и граничащих с ней стран ввели в России 2 декабря.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что туристов, которые должны уйти на самоизоляцию, немного. Ростуризм заявил, что в ЮАР находится несколько сотен россиян.

До этого "Рамблер" сообщал о симптомах нового "омикрон"-штамма коронавируса.

Новости путешествий,Анна Попова,Аэропорт Домодедово,Ростуризм,Роспотребнадзор,
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