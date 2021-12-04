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1 час назад

Названы безопасные в пандемию места в самолете

Эксперты рассказали, у кого меньше всего шансов заразиться коронавирусом в самолете. Об этом сообщает Travel Daily Media.

Названы безопасные в пандемию места в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты отмечают, что полет на самолете не опаснее похода в магазин, так как там стоят современные системы фильтрации, защищающие от вирусов. Однако риск заражения коронавирусом все-таки сохраняется.

Как считают специалисты, самое безопасное место в самолете находится у окна. В таком случае человек в два раза меньше контактирует с людьми. Из-за того, что с одной стороны у пассажира окно, он не соприкасается в плотную с другими людьми.

Эксперименты показали, что люди, сидящие у прохода, распространяют и заражаются вирусами чаще, чем те, кто сидит у окна.

Ранее россияне подрались на борту самолета из-за места в салоне.

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