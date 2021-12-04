Выяснилось, куда россияне поедут на Новый год

Чаще всего россияне, которые хотят провести Новый год вне дома, приобретают билеты в Санкт-Петербург. Билеты туда и обратно обойдутся в пять тысяч рублей на человека. Вторым по популярности городом оказался главный курорт Краснодарского края. Слетать в Новый год в Сочи обойдется в двадцать тысяч рублей. Далее идет Краснодар, куда билеты стоят девять тысяч на человека. Последним в рейтинге оказался город Минеральные Воды. Перелет туда будет стоить 11 тысяч рублей.