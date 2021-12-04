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2 часа назад

Выяснилось, куда россияне поедут на Новый год

Названы самые популярные туристические направления, которые россияне выбрали на Новый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Aviasales.

Выяснилось, куда россияне поедут на Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чаще всего россияне, которые хотят провести Новый год вне дома, приобретают билеты в Санкт-Петербург. Билеты туда и обратно обойдутся в пять тысяч рублей на человека. Вторым по популярности городом оказался главный курорт Краснодарского края. Слетать в Новый год в Сочи обойдется в двадцать тысяч рублей. Далее идет Краснодар, куда билеты стоят девять тысяч на человека. Последним в рейтинге оказался город Минеральные Воды. Перелет туда будет стоить 11 тысяч рублей.

Если говорить о заграничных путешествиях, самым востребованным направлением стала Турция. Минимальная цена за билеты в обе стороны — 19 тысяч рублей. Далее по популярности идет Грузия. Туда билеты с пересадками обойдутся в 29 тысяч рублей. На третьем месте Венгрия со стоимостью 22 тысячи рублей. В топ-5 вошли ОАЭ (26 тысяч рублей) и Шри-Ланка (минимум 65 тысяч рублей).

Ранее терапевт рассказывал про опасные новогодние игрушки.

Новости путешествий,РИА Новости,
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