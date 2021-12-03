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2 часа назад

Популярный среди богачей курорт открыл границы для вакцинированных россиян

Республика Фиджи, которая считается популярным пляжным курортом среди богачей, открыла границы для вакцинированных от коронавируса путешественников, в том числе россиян, с 1 декабря. Об этом пишет CNN.

Острова Фиджи открыли границы для вакцинированных россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Увидеть полностью загруженный самолет Fiji Airways и встретить туристов было просто потрясающе. Это такое прекрасное чувство», — заявил руководитель туристической фирмы Tewaka Джеймс Сован (James Sowane).

Отмечается, что все прибывающие в страну отдыхающие обязаны пройти трехдневный карантин и сдать экспресс-тест на антиген к COVID-19.

Ранее власти Индонезии решили полностью закрыть границы для всех иностранных туристов с 24 декабря на фоне распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Запрет на туристические поездки в популярную пляжную страну будет действовать минимум до 2 января.

Новости путешествий,CNN,
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