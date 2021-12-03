Острова Фиджи открыли границы для вакцинированных россиян

Республика Фиджи, которая считается популярным пляжным курортом среди богачей, открыла границы для вакцинированных от коронавируса путешественников, в том числе россиян, с 1 декабря. Об этом пишет CNN.

«Увидеть полностью загруженный самолет Fiji Airways и встретить туристов было просто потрясающе. Это такое прекрасное чувство», — заявил руководитель туристической фирмы Tewaka Джеймс Сован (James Sowane).

Отмечается, что все прибывающие в страну отдыхающие обязаны пройти трехдневный карантин и сдать экспресс-тест на антиген к COVID-19.