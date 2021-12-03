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2 часа назад

Россияне назвали самые красивые соленые озера страны

Самыми красивыми солеными озерами России признали водоемы Крыма, Астраханской области и Алтайского края. Об этом стало известно из результатов опроса пользователей сети, который провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Россияне назвали самые красивые соленые озера страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, большинство респондентов (43 процента) сошлись во мнении, что такие крымские озера как Кояшское, Сасык-Севаш, Сакское, Чокракское и Мойнакское являются самыми красивыми минерализированными водоемами. Еще 16 процентов россиян отметили живописность соленых озер Астраханской области — Баскунчака и Тинаки. На третьем месте оказался Алтайский край — озера Большое Яровое, Соленое, Кулундинское, Малиновое и Горькое набрали по 11 процентов голосов.

За озеро Развал (Оренбургская область) проголосовали также 11 процентов участников опроса; Эльтон, Бухулту и Боткуль (Волгоградская область) — выбрали по 7 процентов россиян, Тамбукан (Ставропольский край) и Учум (Красноярский край) — по 4 процента. Водоемы Краснодарского края (Соленое, Ханское), Новосибирской (Горькое) и Омской области (Эбейты, Ульжай) отметили по два процента респондентов.

Ранее в сентябре россияне назвали лучшие озера страны для путешествий осенью. Так, самым популярным водоемом для путешествий стало Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области. Кроме того, туристы отметили озеро Байкал в Бурятии, Кояшское озеро в Крыму и Сейдозеро в Мурманской области.

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